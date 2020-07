Fall 1: Pferd streift Personenwagen

Eine Frau fährt mit dem Auto auf der Landstrasse und überholt eine Reiterin. Das Pferd scheut und touchiert dabei das Fahrzeug. Die Fahrerin erschrickt, schert aus und prallt in einen Kandelaber. Sie erleidet ein Schleudertrauma. Das Pferd wird an der Flanke verletzt.

Rechtliche Folgen: Die Fahrerin und die Reiterin haften beide. Wie die Haftpflicht verteilt wird, richtet sich nach den Umständen. Oft muss die Tierhalterin bei Kollisionen einen und der Autofahrer zwei Drittel zahlen – weil der Betrieb eines Motorfahrzeugs generell ein grösseres Risiko birgt als das Halten eines Tieres.

Tipp: Autofahrer sollten das Tempo verringern und Ross und Reiter mit so viel Abstand wie möglich passieren, Scheinwerfer früh ausschalten, Handzeichen beachten und wenn nötig anhalten. Reiterinnen müssen sich an die üblichen Verkehrsregeln halten. Auf Strassen mit starkem Verkehr dürfen sie nur unterwegs sein, wenn sie geübt im Sattel sitzen und das Tier an Verkehr gewöhnt ist.



Fall 2: Kuh will spielen

Eine junge Kuh stösst einen Wanderer in den Rücken und verletzt ihn.

Rechtliche Folgen: Wenn Tiere als aggressiv gelten, müssen sie laut Gesetz weggesperrt werden. Doch das Bundesgericht sprach auch schon einen Halter vom Vorwurf der fahrlässigen einfachen Körperverletzung frei. Er konnte mit Erfolg argumentieren, dass eine junge Kuh immer nur spielen wolle, also nicht als aggressiv galt und er darum auch nicht verpflichtet war, sie wegzusperren.

Tipp: Wandersleute sollten auf dem Weg bleiben, wenn sie eine Kuhweide durchqueren Kühe Respekt vor grossen Tieren , und einen Abstand von mindestens 20 Metern zu den Tieren wahren. Oder sie sollten die Herde mit genügend Abstand umgehen. Ausserdem sollten sie sich ruhig verhalten, den Tieren nicht in die Augen sehen und ihnen nicht den Rücken zudrehen.



Fall 3: Hund verbeisst sich in Hund

Auf einem Spaziergang treffen die angeleinte Dogge Diego und der frei herumlaufende Terrier Theo aufeinander. Sofort greift der aggressive Theo den massigen Diego an und schnappt wiederholt nach ihm. Diego beisst kräftig zu und verletzt Theo lebensbedrohlich.

Rechtliche Folgen: Theos Halterin bleibt wohl auf den Tierspitalkosten sitzen. Sie hätte den Vorfall vermeiden können, wenn sie Theo angeleint oder besser erzogen hätte. Diegos Herrchen kann man keine Verletzung der Sorgfaltspflicht vorwerfen.

Tipp: Raufende Hunde nicht mit Händen oder Füssen trennen, sondern etwa mit einer Tasche oder einem Rucksack. Oder die Tiere mit Wasser bespritzen.



Fall 4: Katze zerkratzt Auto

Kater Leo hat Nachbars Autotür malträtiert. Der macht den Lackschaden nun bei Leos Halterin geltend.

Rechtliche Folgen: Anders als Hunde lassen sich Katzen kaum erziehen oder überwachen. Die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht sind also nicht so streng. Klagen haben oft keinen Erfolg.

Tipp: Tierhalter sollten sich überlegen, ob sie den Schaden nicht freiwillig übernehmen wollen. So vermeiden sie Streitigkeiten. Oder sie schliessen eine Haftpflichtversicherung ab, die Schäden teils auch deckt, wenn Tierhalter eigentlich gar nicht haften.