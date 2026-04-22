Laut dem «Historischen Lexikon der Schweiz» fand der Tag der Arbeiterbewegung hierzulande 1890 zum ersten Mal statt. Er gilt vor allem in jenen Kantonen als Feiertag, die früh industrialisiert wurden. Da haben die Gewerkschaften in der Regel ein stärkeres Gewicht. Der Ursprung des Tags der Arbeit liegt im Kampf nordamerikanischer Arbeiter, die am 1. Mai 1886 für die Einführung des Achtstundentags demonstrierten.