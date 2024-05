Darf ich KI als Hilfsmittel nutzen?

KI kann als Schreibhelfer, zum Codieren oder Lernen eine Hilfe sein. «An Universitäten und Fachhochschulen gibt es bei wichtigen Arbeiten oder Prüfungen Reglemente, die festhalten, welche Hilfsmittel erlaubt sind. Und auch in der Sek, der BMS oder am Gymi sagt das die Lehrperson meistens», so Corinne Strebel. In vielen Fällen ist KI als Hilfsmittel für Arbeiten erlaubt, muss aber offengelegt werden – zum Beispiel an der Uni Zürich. Klar ist: «Wenn die schriftlichen Regeln oder die Lehrperson KI verbieten, dann ist das verbindlich. Wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen.»