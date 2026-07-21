Anfang 2019 soll Polymechanik-Lehrling Remi Zorrino allein an einer Fräsmaschine in seinem Lehrbetrieb arbeiten. Zorrino, der eigentlich anders heisst, ist im ersten Lehrjahr und hat die Maschine erst einmal bedient – am Vortag, unter Aufsicht seines Berufsbildners. Dieser entscheidet, dass der Lehrling am nächsten Tag ohne Aufsicht an der Fräse arbeiten soll. Das darf eigentlich nicht sein: Niemand im ersten oder zweiten Polymechanik-Lehrjahr darf allein an eine Fräsmaschine. Das schreibt die Jugendarbeitsschutzverordnung des Arbeitsgesetzes vor.