Fallbeispiel: Kann ich einen Strafantrag für unser minderjähriges Kind stellen?

Der Nachbar hat unseren 14-jährigen Sohn auf dem Schulweg bedroht. Kann ich bei der Polizei einen Strafantrag stellen?

Ja. Grundsätzlich dazu berechtigt ist zwar nur die Person, die durch die Tat selbst betroffen ist. Weil Ihr Sohn aber minderjährig ist, dürfen auch Sie als gesetzlicher Vertreter einen Strafantrag stellen. Das kann man bei jedem Polizeiposten tun (mündlich oder schriftlich) oder bei der Staatsanwaltschaft (schriftlich). Und es läuft ohne Anwalt. In komplizierten Fällen ist es aber ratsam, sich beraten zu lassen.

Dasselbe Recht auf einen Strafantrag steht Ihrem Sohn zu, denn er ist mit seinen 14 Jahren in Bezug darauf urteilsfähig. Das heisst, dass er schon vernunftgemäss beurteilen kann, was die möglichen Folgen sind.

Weil Sie und Ihr Sohn je ein selbständiges Antragsrecht haben, laufen auch die Fristen separat. Gemäss Gesetz erlischt das Recht nach drei Monaten – gerechnet ab dem Tag, an dem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt ist.

Norina Meyer