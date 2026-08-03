Keine Angst vorm Schulstart – so bereiten Sie Ihr Kind vor
Der Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse ist ein grosser Schritt in die Selbstständigkeit. Wie Eltern ihre Kinder darauf vorbereiten können.
Veröffentlicht am 3. August 2026 - 09:36 Uhr
Äusserst aufregend, was die Erstklässler bald erwartet. Eigentlich ist die Freude gross, aber manchmal schwingt auch etwas Angst mit. Wie wird es in der ersten Klasse sein? Wird die Lehrerin streng sein? Darf das Gspäändli aus dem Kindergarten auf dem Nachbarplatz sitzen?
In dieser Phase können Eltern eine grosse Stütze sein. So fällt es Kindern leichter, selbstbewusst in den neuen Lebensabschnitt zu starten. Was dabei vor allem zählt:
Über den neuen Alltag sprechen
Die Eltern sollten bereits im Vorfeld mit ihrem Kind über dessen Vorstellungen sprechen:
- Wie wird wohl das Schulzimmer aussehen?
- Was geschieht am ersten Tag?
- Kennt es schon Kinder, die dasselbe Schulhaus besuchen?
- Welchen Znüni möchte es mitnehmen?
- Was ist wohl gleich und was anders als im Kindergarten?
Vorfreude aufbauen
Wer freudig in die erste Klasse startet, tut sich leichter. Das gemeinsame Einkaufen von Schulmaterial, dem Schulthek und dem Turnbeutel ist ein Erlebnis für jedes Kind. Zeigt das Kind trotzdem keine Vorfreude, sollten die Eltern nachfragen, warum es sich nicht wohlfühlt oder wovor es Angst hat.
Offen miteinander sprechen
Eltern sollten ihr Kind ermuntern, über seine Gefühle zu sprechen. Das hat nichts mit Ausfragen zu tun – sie signalisieren damit, dass sie ihr Kind ernst nehmen.
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und sprechen auch Sie über die eigenen Gefühle. Je mehr ein Kind an eine offene Kommunikation gewöhnt ist, desto besser drückt es sich aus – und kann allenfalls Ängste und Sorgen benennen.
Durchhaltevermögen fördern
Sich längere Zeit einer Aufgabe zu widmen, fällt vielen Kindern in diesem Alter noch schwer. Das kann man aber üben, denn Geduld ist lernbar. Das Warten in der Schlange an der Kasse, Stillsitzen bei gemeinsamen Mahlzeiten oder bei einer Geschichte zuzuhören ohne dazwischen zu reden – all das sind kleine Übungen zur Vorbereitung. Auch eine tägliche «stille Zeit» von 15 bis 30 Minuten ist hilfreich, in der das Kind zwar tun kann, was es will, aber niemanden stören darf.
Verantwortung übernehmen
Schulkinder müssen die Hausaufgaben im Kopf behalten, an ihre Turnsachen denken und lernen, auf dem Schulweg nicht zu trödeln. Eltern sollten ihrem Kind deshalb ruhig schon früh leichte Aufgaben im Haushalt auftragen, wie etwas Tisch decken oder Abwaschmaschine einräumen. Auch Dinge im Laden selbständig suchen und in den Einkaufswagen legen oder bei Freunden übernachten unterstützt die Selbstständigkeit, die das Kind in der Schule braucht. Gleichzeitig vermittelt es ihm das Gefühl: «Ich kann das schon alleine, ich bin ja jetzt schon gross».
Frustrationstoleranz aufbauen
Verlieren, ohne gleich aufzugeben, Kritik aushalten und auch mal akzeptieren, dass man nicht immer zu den Besten gehört, das sind Fähigkeiten, die den Schulalltag erleichtern. Auch darin kann man sich üben, wenn Eltern etwa das Kind bei Spielen nicht generell gewinnen lassen.
Soziales Miteinander üben
In der Schule muss das Kind sich an Regeln halten – auch in der sozialen Interaktion: Mit anderen Kindern rücksichtsvoll umgehen, Hilfsbereitschaft zeigen und dabei zwischen Recht und Unrecht unterscheiden sind wesentliche Eckpfeiler des schulischen Miteinanders. All das sollte zu Hause geübt und vorgelebt werden.
Sicherer Schulweg
Schulkinder sollen den Schulweg ohne die Eltern zurücklegen, denn der Schulweg ist auch ein Erlebnisweg. Damit dies gefahrlos gelingt, sollte der Schulweg gemeinsam geübt und Gefahren sollten besprochen werden. Die ersten Tage können die Eltern das Kind begleiten und danach aus der Distanz beobachten, bis es sich sicher fühlt.
Tipps: So sind Schulkinder sicher unterwegs
Zum Einüben des Schulwegs gehört das Verkehrstraining. Wichtig sind folgende Punkte:
- Es gilt der alte, aber eingängige Spruch: «Warte, luege, lose, laufe!» Vor dem Betreten der Strasse stehen bleiben, nach links und rechts schauen und den Verkehr genau beobachten. Ist nichts Gefährliches in Sicht, lauschen, ob ein Motor zu hören ist. Erst losgehen, wenn die Strasse frei ist.
- Beim Überqueren einer Strasse den Blickkontakt mit den Autofahrern suchen und erst loslaufen, wenn das Auto ganz angehalten hat. Ganz nach dem Motto: «Rad steht, Kind geht!»
- Falls vorhanden einen Zebrastreifen benutzen – auch wenn das mit einem kleinen Umweg verbunden ist.
- Nie über die Strasse rennen, weil auf der anderen Seite ein Gspäändli ruft.
- Nie zwischen geparkten Autos spielen oder von dort auf die Strasse laufen.
- Bei Ein- und Ausfahrten besonders vorsichtig sein, denn hier können plötzlich Autos kommen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 11.7.2014 publiziert und wird laufend durch den Beobachter aktualisiert.
Plattform Schulweg.ch
So entschärfen Sie die Gefahren auf dem Schulweg Ihrer Kinder. Auf der Plattform Schulweg.ch melden Eltern brenzlige Stellen auf Schulwegen. Die interaktive Karte macht das Problem sichtbar. Und das Beratungszentrum des Beobachters hilft dabei, es zu lösen.