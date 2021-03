Hinzu kommt: Weil Arbeit und Freizeit am gleichen Ort stattfinden, fällt es vielen schwer, sich abzugrenzen Job und Privates trennen Wenn die Arbeit zu Hause weitergeht . Das macht den Alltag monoton. «Alles fühlt sich nach einem einzigen Brei an, ohne Anfang und Ende», so Rita Buchli. Wenn man dann noch um den Job fürchten muss oder private Sorgen hat, kommt man schnell an seine Grenzen.