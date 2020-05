Grossraumbüros sollten die Kommunikation fördern, die Wege verkürzen, den Teamgeist wecken. Passiert ist das Gegenteil. Eine Studie nach der anderen gelangt zum selben Schluss: Sie reduzieren die Produktivität und schlagen den Angestellten aufs Gemüt. Forscher an der Harvard Business School in Boston fanden heraus, dass in offenen Büros 70 Prozent weniger Gespräche von Angesicht zu Angesicht geführt werden. Lieber schickt man der Kollegin im Rücken, die einen Gehörschutz aus Armeebeständen trägt, eine E-Mail: «Zeit für einen Kaffee?»