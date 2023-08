Lange wurde darüber gerätselt, was die UBS mit der Credit Suisse machen will. Nun ist klar: Die Schweizer Einheit der CS wird vollständig in die UBS integriert. Dadurch sollen 3000 Stellen in der Schweiz gestrichen werden, sagte Sergio Ermotti, CEO der UBS, am Donnerstagmorgen gegenüber «SRF News».