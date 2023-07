Hauptsache, ein Job – das war einmal. Mehr als jeder vierte Angestellte in der Schweiz will innerhalb des nächsten Jahres die Stelle wechseln Berufliche Neuorientierung Zeit für einen neuen Job . Jeder Vierte fordert eine Beförderung. Und fast vier von zehn fordern mehr Lohn. Das zeigt eine neue Studie des Beratungsunternehmens PwC, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.