Versicherungslücken zu schliessen ist für Selbständige eine komplexe Sache. Man muss den genauen Vorsorgebedarf ermitteln und das dazu passende Versicherungsprodukt finden.

Auch die Höhe der Prämien, der Leistungsumfang sowie Deckungsausschlüsse sind wichtig.

Was viele nicht wissen: Die meisten Invaliditäten sind krankheits- und nicht unfallbedingt, also nützt eine reine Versicherung für Unfälle hier wenig. Am besten holen Selbständige Rat bei einem unabhängigen Spezialisten.