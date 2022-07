Die Statuten können auch diese Kompetenz an ein anderes Organ delegieren, zum Beispiel an den Vorstand. Auch die Gründe für einen Ausschluss können dort in allen Einzelheiten geregelt werden. Gegen einen Ausschliessungsentscheid hat der oder die Betroffene die Möglichkeit, innert eines Monats an den Richter zu gelangen.