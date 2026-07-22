Lebenslang zu lernen, ist wichtig. Welche einfache, motivierende Botschaft der Neurowissenschaft würden Sie einer Person mit auf den Weg geben, die sich «zu alt» oder «zu unbegabt» für ein neues Hobby fühlt?

Das Gehirn bleibt bis ins hohe Alter formbar. Es liebt es sogar, Neues zu lernen! Jede neue Erfahrung, jede Herausforderung baut frische Verbindungen zwischen Nervenzellen auf. Das heisst: Wir werden nicht «zu alt» fürs Lernen, sondern unser Gehirn wird besser darin, auf Erfahrung aufzubauen. Entscheidend ist nicht Talent, sondern Neugier und Freude am Ausprobieren. Schon kleine Schritte aktivieren die Neuroplastizität. Darum ist Lernen einer der besten Jungbrunnen, den die Wissenschaft kennt. Und ein konkreter Tipp zum Abschluss: Starten Sie klein, aber regelmässig. Das Gehirn liebt Wiederholung mehr als Perfektion. Schon zehn Minuten täglich für ein neues Hobby – ob eine Sprache, ein Instrument oder eine Handfertigkeit – aktivieren Lernnetzwerke und setzen Belohnungsstoffe frei.