Kaufimpulse überlisten

Wer versteht, wie Verkaufspsychologie und Marketing in Supermarkt oder Onlineshop funktionieren, fällt seltener auf spontane Kaufanreize herein. Das Werk liefert fundierte Erklärungen zu Phänomenen wie dem Gruen-Effekt, unaufdringlichen Dark Patterns im Netz oder der Wirkungsweise von Rabattaktionen. So gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Kaufentscheidungen zurück, noch bevor das Geld das Portemonnaie verlässt. Ausserdem überzeugt der Ratgeber durch seinen konsequenten Praxisbezug. Von der detaillierten Budgetplanung über Stromspartipps im Haushalt bis zu geschicktem Verhandeln bei Versicherungen, Abonnements und Bankgebühren werden sämtliche Ausgabeposten beleuchtet. Ein eigener Abschnitt widmet sich schliesslich dem Thema Mobilität und zeigt Sparpotenziale beim Zugfahren oder beim Autoteilen auf.