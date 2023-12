In keinem anderen Land Europas gibt es mehr Mieterinnen und Mieter als in der Schweiz. Dabei wird der Wohnraum immer knapper: 2022 betrug der Leerwohnungsbestand in der Schweiz 1,31 Prozent. Ein neues Zuhause zu suchen, wird vor allem in städtischen Ballungsgebieten zur immer grösseren Herausforderung – Konflikte rund ums Wohnen werden häufiger. Umso wichtiger ist es, dass nicht nur Mieterinnen und Mieter ihre Rechte und Pflichten kennen, sondern auch Vermieterinnen und Vermieter.