Ist das so? Der 57-Jährige wendet sich an das Beratungszentrum des Beobachters. Ja, eine GmbH kann ihren Sitz ändern. Aber Mitglieder eines Fitnesscenters müssen bei Vertragsabschluss nicht davon ausgehen, dass sie plötzlich an einem anderen Ort trainieren sollen. Man kann sie dazu auch nicht zwingen.