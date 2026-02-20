«Ich bin Christ und glaube an Wunder», sagt ein Beobachter-Abonnent. Er bezieht sich dabei auf eine Geschichte, die dank dem Beobachter positiv ausgegangen ist. Der Mann, nennen wir ihn Max Grau, ist Direktor einer christlichen NGO. Seine Angestellten arbeiten oft im Ausland. So auch eine Mitarbeiterin, die ab Ende 2024 in Spanien tätig ist und Kinderzulagen von der Schweizer Ausgleichskasse erhält.