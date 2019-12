«Dein Hirn will, dass du versagst», schreit Hiller die Teilnehmenden an. «Wie bist du nur so geworden?», fragt er einen nach dem anderen, während sie sich 20 Minuten lang in die Augen starren müssen. «Die Nachricht kommt nicht von mir, sie kommt von Gott. Er spricht durch mich. Ich irre mich nie», sagt Hiller in Bohlmanns Dokumentarfilm in die Kamera. «Schreibt das auf!»