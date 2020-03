Im Dezember erhält Nadia Müller eine weitere Mahnung von Intrum, auf 304 Franken. Sie hat Angst: «Eine ungerechtfertigte Betreibung Betreibungen So werden Sie den Makel los kann langwierige schädigende Folgen haben.» Robin Jayaweera wehrt sich. Am Tag vor Weihnachten zieht Salt sämtliche Forderungen zurück. Gerade noch rechtzeitig für Nadia Müller. Sie ist selbständig und muss wegen einer Gebäudesanierung kurzfristig neue Praxisräume finden. «Mit einem Betreibungseintrag Betreibungsauszug Einträge schneller löschen – so gehts hätte ich die sicher nicht bekommen. Das wäre ans Lebendige gegangen!»