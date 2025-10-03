Durch den Aufprall stürzte der zwölf Tonnen schwere Bus eine steile Böschung hinunter und blieb auf der Seite liegen.



Redon Cacaj, 19, und Kevin Kieffer, 29, waren an diesem Morgen zu einer Baustelle unterwegs, als sie den schwer beschädigten Personenwagen entdeckten. Während andere Autofahrer die Unfallstelle einfach passierten, hielten sie an und schauten nach. Im Unfallauto fanden sie den blutüberströmten und eingeklemmten Autofahrer. Mit einem Teppichmesser konnten sie ihn aus dem Sicherheitsgurt befreien.