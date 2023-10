Vorgaben rufen auch bei der Industrie Gegenwehr hervor. Wie geht man damit um?

Jede Regulierung kann umgangen werden. So hat der Hersteller von Coca-Cola in Ländern, die eine Zuckersteuer für Süssgetränke eingeführt haben, diese Steuer einfach gezahlt, statt die Rezeptur von Coca-Cola zu ändern. In anderen Süssgetränken wurde der Zucker durch Süssstoffe ersetzt. Die Angst war zu gross, dass die Kundschaft etwas merkt und das Produkt nicht mehr kauft. Daher müsste eine Strategie zur Reduktion von UPF breit aufgestellt sein – etwa indem das ganze Süssgetränk und nicht bloss der Zucker darin besteuert wird. Und man müsste auch die Konsumentinnen und Konsumenten in die Verantwortung nehmen: sich besser zu informieren, was sie zu sich nehmen.