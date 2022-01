Tatort Küche: Am Messer kleben Reste der Petersilie, die vor einer Stunde gehackt wurde. Die Zucchetti garen im Topf in 100 Grad heissem Wasser. Im Ofen schmort ein Braten. Das Verbrechen: Mord an Vitaminen und anderen gesunden Inhaltsstoffen. Der Täter: Hobbykoch Peter. Dabei hat er es nur gut gemeint und so gesund und naturnah eingekauft wie möglich: Rindfleisch «Glückliches» Schlachtfleisch Gute Stücke vom Biobauern, Zucchetti aus Demeter-Produktion, Petersilie aus dem eigenen Garten.