1. Informieren Sie sich

Haben Sie sich am Anfang des Artikels gewundert, weshalb Sie bei einer veganen Ernährung auf Gummibärchen oder Honig verzichten sollten? Gummibärchen bestehen aus Gelatine und diese setzt sich wiederum aus tierischen Proteinen zusammen. Sogar in Wein und Säften ist Gelatine manchmal enthalten. Beim Honig sind sich selbst Veganer Vegan leben Der Stachel im Fleisch nicht ganz einig. Manche verorten ihn im Graubereich, andere verzichten wegen einer Ausbeutung der Bienen.

Will heissen: Noch bevor Sie auf eine vegane Ernährung umsteigen, sollten Sie sich gründlich informieren. Welche Produkte sind nun tabu? Wie lässt sich eine pflanzliche Ernährung ausgewogen und nährstoffreich gestalten (siehe «So vermeiden Sie Mängel»)? Umfassende Informationen bieten zum Beispiel die Vegane Gesellschaft Schweiz und «Go Vegan», eine Plattform der Organisation Swissveg.

2. Lassen Sie sich Zeit

Es gibt Menschen, die ihre Ernährung vom einen auf den anderen Tag umkrempeln, andere brauchen dafür länger. Eine vegane Ernährung ist Ihre persönliche Entscheidung. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt, wenn Sie aus Versehen oder aus «Gluscht» doch mal ein nicht-veganes Produkt essen. Sie müssen niemandem Rechenschaft darüber ablegen, wie schnell Sie an Ihr Ziel kommen. Übertreiben Sie es auch nicht – Sie müssen sich beim Essen und im Alltag noch wohlfühlen.

Falls Sie bisher omnivor – also alles – gegessen haben, fällt der Umstieg vielleicht besonders schwer. Es kann sich in diesem Fall lohnen, erst einmal vegetarisch zu essen. Der nächste Schritt könnte ein veganer Wochentag sein. Oder Sie versuchen, zwei Wochen oder sogar einen Monat am Stück vegan zu essen.

3. Planen Sie Ihren Einkauf

Vor dem Einkauf sollten Sie sich einen Überblick schaffen: Schreiben Sie eine Woche lang auf, was Sie normalerweise essen. Auf manche tierische Erzeugnisse können Sie bestimmt gut verzichten, andere lassen sich mit einer veganen Alternative ersetzen. Mittlerweile ist es meist kein Problem mehr, in grossen Supermärkten geeignete Produkte zu finden – das Sortiment wird stark ausgebaut.

Trotzdem kommen Sie am Anfang nicht darum herum, Inhaltsstoffe zu studieren. Denn nicht alles, was auf den ersten Blick vegan aussieht, ist es auch. Essig kann zum Beispiel Gelatine enthalten und Nudeln sind oft aus Eiern gemacht. Hilfreich ist das V-Label, das pflanzliche Produkte kennzeichnet. Ein zweiter Blick kann bei Fertiggerichten aber nicht schaden: «Oft sind sie stark verarbeitet, enthalten Zusatzstoffe und ungünstige Inhaltsstoffe wie schlechte Fettsorten oder viel Zucker», erklärt Andrea Cramer vom Ernährungszentrum Zürich.

4. Experimentieren und entdecken Sie

Wer frische Produkte einkauft und selbst kocht, hat den sichersten Überblick über die Inhaltsstoffe. Die vegane Küche ist alles andere als langweilig. Kreative Rezepte finden Sie in unzähligen Kochbüchern, auf Websites und Blogs. Wer schon einen Schritt weiter ist, kann bestehende Lieblingsrezepte auch modifizieren. Vielleicht macht es Ihnen ja Spass, mit neuen Geschmäckern und Zutaten zu experimentieren?

Vor allem in Städten wächst das Angebot an veganen Restaurants und Take Aways. Die App «Vanilla Bean» hat einen veganen Filter und hilft Ihnen bei der Suche (iOS kostenlos / Android kostenlos). Zudem lassen sich viele vegetarische Gerichte mit wenigen Kniffs «veganisieren». Fragen Sie im Restaurant einfach mal nach oder rufen Sie im Vornherein an.

5. Lassen Sie sich nicht verunsichern

Blöde Sprüche werden kommen, das ist sicher. Manchmal können Sie diese getrost ignorieren, manchmal hilft es, wenn Sie Ihren Entscheid ruhig und sachlich erklären. Missionieren ist allerdings kontraproduktiv.