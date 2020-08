Wie stellen Sie das bei mir an?

Ich versuche, Sie aus der Reserve zu locken, um Ihre Gewohnheiten zu durchbrechen: «Versuchen Sie, 14 Tage nur pflanzlich zu essen! In 14 Tagen werden Sie daran nicht sterben. Machen Sie eine Wette mit sich selbst. Wenn Sie an Ihrem Körper keine Veränderung spüren, dann machen Sie weiter wie bisher. Aber glauben Sie mir: Sie werden etwas spüren!» Es geht darum, die Menschen auf eine positive Art dazu zu bringen, ein Experiment durchzuführen. Am Ende des Tages ist es doch so: Ich höre viel, aber ich glaube nicht alles. Ich glaube nur meinem allerbesten Freund – meinem eigenen Körper. Wenn der sagt, das ist gut für mich, dann lasse ich mich darauf ein.