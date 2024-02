Schlüsselmomente prägen die Paarbeziehung

Und nun zu Kairos. In Paartherapien höre ich immer wieder den Satz: «Damals, als ich dich am meisten gebraucht habe, hattest du keine Zeit für mich. Das habe ich dir nie verziehen.» Hier geht es nicht um die Quantität der Zeit, sondern um die zeitliche Verfügbarkeit. Oft sind es solche persönlichen Schlüsselmomente, die in Erinnerung bleiben und auch Jahre später mit Gefühlen von Groll oder Verbitterung Erwartung an andere «Dich interessiert überhaupt nicht, wie es mir geht!» einhergehen – oder im Gegenteil auch mit Dankbarkeit, wenn der Partner, die Partnerin damals für einen da war.