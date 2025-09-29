Taschengeld: Wie viel zahlen? Empfehlungen

Richten Sie sich nach den finanziellen Verhältnissen in der Familie. Der Dachverband Budgetberatung Schweiz bietet eine Orientierungshilfe:

1. Klasse: 3 Franken wöchentlich

2. Klasse: 4 Franken wöchentlich

3. Klasse: 5 Franken wöchentlich

4. Klasse: 15 Franken, alle zwei Wochen

5. Klasse: 18 Franken, alle zwei Wochen

6. Klasse: 20 Franken, alle zwei Wochen

1. Oberstufe: 50 Franken pro Monat

2. Oberstufe: 60 Franken pro Monat

3. Oberstufe: 70 Franken pro Monat

Ab der Oberstufe sollten zusätzlich zum Sackgeld noch gebundene Ausgaben beispielsweise für Handy, Kleider, Coiffeur, Mofa vereinbart werden.

In der Unterstufe wird empfohlen, dem Kind zusätzlich zum Sackgeld etwas Geld (3 bis 5 Franken pro Monat) zum Sparen zu geben. Ab der 4. Klasse soll das Kind selbst in der Lage sein, je nach seinem Sparziel einen Anteil aus seinem Sackgeld zur Seite zu legen.

Ab 12 Jahren kann schrittweise ein erweitertes Taschengeld respektive ein Jugendlohn vereinbart werden.