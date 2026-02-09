Der Veterinärdienst hat ihn schon lange im Visier: einen Mann, der zahlreiche Hunde hält. Die Behörde ist der Meinung, er halte sich nicht an die Vorgaben des Tierschutzes. 2020 eskaliert der Konflikt erstmals und landet vor dem Luzerner Kantonsgericht. Dort schliessen der Mann und der Veterinärdienst eine Vereinbarung: Dem Mann wird teilweise verboten, Hunde zu halten und zu betreuen – er akzeptiert dies. Ausgenommen sind elf Hunde, die namentlich aufgeführt werden. Das Gericht hält alles in einem Urteil fest.