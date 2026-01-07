Für Siegrist bleibt nur noch der Umzug oder die Abgabe des Tiers. Das Gericht hält fest: Es ist zumutbar, dass der Halter den Wohnsitz wechselt oder den Hund in einem anderen Kanton platziert. Eine Gnadenfrist von 30 Tagen bleibt ihm für diese schmerzhafte Entscheidung.