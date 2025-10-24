Das ist kein Kavaliersdelikt: Seit der Revision des Tierschutzgesetzes 2008 ist die Würde von Tieren gleich schützenswert wie deren Wohlergehen. Auch die Missachtung der Tierwürde stellt Tierquälerei dar und ist strafbar – und zwar auch dann, wenn dem Tier keine körperlichen Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden. «Erfährt das Tier zudem Angstzustände, Panik oder gar Schmerzen, spricht man von Misshandlung», so Laissue weiter.