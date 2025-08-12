Das hilft gegen Entenflöhe

Auf dieser Suche begegnen sie manchmal badenden Menschen. Sie heften sich an die Haut und versuchen, in den Organismus einzudringen. Sie können die dickere menschliche Haut jedoch nicht durchdringen und sterben in der Haut ab. Dies löst bereits kurz nach dem Bad heftigen Juckreiz aus. Nach ein bis zwei Tagen klingen die Symptome auch ohne Behandlung wieder ab, spätestens nach 10 bis 20 Tagen ist alles vorbei. Eine juckreizstillende Salbe verhindert, dass man sich blutig kratzt und die Wunden sich womöglich entzünden.