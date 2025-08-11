Die Anforderungen sind unterschiedlich: Einige Schulen akzeptieren ein einfaches Schreiben, andere verlangen einen Abklärungsbericht von einem Kinderarzt oder einer Psychologin. Wer sein Kind ein Jahr später in den Kindergarten schicken möchte, sollte sich möglichst frühzeitig bei der Gemeinde oder der Schule erkundigen, welche Anforderungen erfüllt werden müssen und welche Fristen zu beachten sind.