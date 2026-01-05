Im Wissenspodcast «Durchblick» von Blick werden diese Fragen mit dem Familientherapeuten Felix Hof diskutiert. Aus seinem Praxis-Alltag kennt er viele Familien, in denen sich die Grosseltern enorm engagieren. Er sagt dann auch: «Die Rolle von Grosseltern hat sich verändert. Es ist heute wichtiger denn je, dass sie einspringen können und wollen.» Viele würden das auf löbliche Weise tun. Ist das allerdings nicht der Fall, liege oft ein Konflikt innerhalb der Familie vor. «Das ist traurig und tragisch für die Kinder, die zu betreuen wären», sagt Hof.