Kinder ab etwa sechs Jahren werden vom Gericht persönlich angehört. Ihre Wünsche fliessen in den Entscheid ein, sie sind aber nicht allein ausschlaggebend. Das Gericht muss verschiedene Kriterien mit einbeziehen und dann eine Gesamtbeurteilung vornehmen. Wichtig sind insbesondere die Erziehungsfähigkeit, die geografische Distanz sowie die Fähigkeit der Eltern, trotz der Trennung sachlich miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren.