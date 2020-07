2017 starben in der Schweiz fast 67'000 Menschen, darunter 806 an infektiösen Krankheiten, 1255 an Diabetes mellitus, 4649 an Atemwegserkrankungen, 6588 an Demenz, 21'042 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 17'295 an Krebs. Das sind mehr als 1200 Menschen pro Woche, ein Teil verstarb bestimmt im Spital.