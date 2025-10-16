Problem 3: Viele verzichten aus Scham

Selbst wenn Menschen vom Angebot wissen, stellen sie nicht automatisch einen Antrag. Das ist auch bei Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe so. «Wir sehen bei unserer Arbeit immer wieder, dass Menschen zu lange warten, bis sie sich um finanzielle Unterstützung kümmern. Nach Hilfe fragen ist – zu Unrecht – noch immer mit Scham verbunden», sagt Beat Handschin, Geschäftsführer der Stiftung SOS Beobachter.