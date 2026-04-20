Wie berechnet sich der IV-Grad für Erwerbstätige?

Ein Beispiel: Ein 58-jähriger Pilot verdient 190’000 Franken pro Jahr. Aufgrund chronischer Rückenbeschwerden ist es ihm nicht mehr möglich, seinen Beruf als Pilot auszuüben. Trotzdem kann er weiterhin arbeiten, indem er angehende Piloten schult. Allerdings sinkt sein Einkommen dadurch auf 90’000 Franken pro Jahr. Eine Umschulung auf einen ganz anderen Berufszweig kommt aufgrund des Alters nicht mehr in Frage.

Die IV vergleicht nun sein mögliches Einkommen ohne gesundheitliche Einschränkungen (190’000 Franken) mit jenem, welches er unter Berücksichtigung seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung erzielen kann (90’000 Franken). Der Pilot erleidet durch seine Rückenschmerzen also eine Einkommenseinbusse von knapp 53 Prozent, was gleichzeitig seinem IV-Grad entspricht. Somit erhält er nach dem heutigen stufenlosen Rentensystem eine 53 %-Rente.