Muss ich der Arbeitslosenkasse das Taggeld zurückzahlen, wenn ich rückwirkend IV bekomme?

Nein. Für die Zeit, in der Sie Taggelder erhalten haben, geht die rückwirkend gewährte IV-Rente Invalidenversicherung Das müssen Sie über die Invalidenrente wissen direkt an die Arbeitslosenkasse. Falls die IV eine Rente spricht, während Sie Arbeitslosengelder beziehen, passt die Arbeitslosenkasse im Folgemonat die Leistungen an. Wenn der Grad der Invalidität weniger als 40 Prozent beträgt, erhält man aber keine IV-Rente. Dann passt die Arbeitslosenkasse den versicherten Verdienst ebenfalls an die verbleibende Erwerbsfähigkeit an, und zwar auf den Zeitpunkt nach dem Rentenentscheid. Die Anpassung gilt ausschliesslich für die Zukunft.