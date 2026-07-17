Sie können von Ihrer Arbeitgeberin jedoch verlangen, dass sie die Beiträge dennoch abrechnet, damit diese Ihrem individuellen Konto bei der AHV gutgeschrieben werden. Ihre Chefin ist verpflichtet, Ihren Wunsch zu berücksichtigen, solange sie die Lohnmeldung für das laufende Kalenderjahr noch nicht eingereicht hat.