Die Krankenkasse wird sich an den Pflegekosten beteiligen Kosten fürs Altersheim Was tun bei steigenden Pflegekosten? : Je nach Pflegestufe erhalten Heimbewohnerinnen und -bewohner Kostenvergütungen über die Grundversicherung in unterschiedlicher Höhe. Auch Zusatzversicherungen übernehmen teilweise Pflegekosten – ein Blick in bestehende Policen lohnt sich daher.