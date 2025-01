15. Informiert die Invalidenversicherung meine Pensionskasse über den Anspruch auf eine Rente?

Grundsätzlich schon. Sie müssen bei der IV-Anmeldung Ihre Pensionskasse angeben. Die Invalidenversicherung schickt dann alle relevanten Entscheide in Kopie auch an Ihre Vorsorgeeinrichtung. Diese ist übrigens dazu berechtigt, gegen wichtige Entscheide der Invalidenversicherung einen Einwand oder eine Beschwerde beim Gericht einzulegen. Wenn die Pensionskasse dies nicht tut, muss sie sich an den Rentenentscheid der Invalidenversicherung halten. Es empfiehlt sich allerdings zu prüfen, ob die wichtigen Entscheide in Kopie an die Pensionskasse geschickt wurden, sonst kann es nachträglich zu bösen Überraschungen kommen.