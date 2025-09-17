Wo kann ich alte Banknoten umtauschen?

In Schweizer Geschäften ist es seit 30. April 2021 nicht mehr möglich, mit alten Banknoten der 8. Serie in Geschäften zu zahlen. Alte Banknoten können jedoch zeitlich unbeschränkt bei den Kassenstellen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Bern und Zürich sowie bei den SNB-Agenturen umgetauscht werden (Adressen siehe SNB-Merkblatt zum Umtausch von zurückgerufenen Banknoten, Download PDF). Ihren Wert verlieren alte Banknoten daher nicht.