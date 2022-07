Bei Karten fallen Zusatzgebühren an, etwa für Zahlungen im Ausland Sparen beim Auslandseinkauf Ein Bankkonto in Deutschland? oder für Bezüge am Geldautomaten. Bei Ihrer Bank oder auf Vergleichsplattformen wie Moneyland.ch und Comparis.ch können Sie eine zu Ihrem Konsumverhalten passende Karte finden.