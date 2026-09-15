Tipps: Das können Selbständige abziehen

Wer selbständigerwerbend ist oder ein kleines Unternehmen betreibt, kann – unabhängig von der Rechtsform – unter Umständen Steuerabzüge machen, die Angestellten vorenthalten sind. Selbständigerwerbende können vom Bruttogewinn ihres Unternehmens grundsätzlich alle berufs- oder geschäftsmässig begründeten Kosten abziehen. Das Steuerrecht verlangt einzig, dass die Ausgaben direkt mit der Erzielung von Umsatz oder dem Betrieb des Geschäfts zusammenhängen.

Darum kann beispielsweise auch ein teurer Restaurantbesuch abzugsfähig sein – vorausgesetzt, er ist zusammen mit einer Kundin oder einem potenziellen Geschäftspartner. Möglich sind anders als bei Angestellten auch Abschreibungen (auf den Wert von Maschinen oder IT-Infrastruktur) und Rückstellungen (für drohende Risiken). Wer aber beispielsweise ein Firmenauto auch privat nutzt, muss entweder den privaten Anteil dokumentieren, weil dieser nicht abzugsfähig ist, oder einen Pauschalabzug hinnehmen. Ohne eine detaillierte, mit Belegen, Quittungen und Rechnungen untermauerte Buchhaltung führt dies oft zu Auseinandersetzungen mit dem Steueramt.