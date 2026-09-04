Doch diesen Sommer erhält sie die Rechnung einer Apotheke. Ihre Mutter bezog vor über einem Jahr Medikamente, die Rochat als Erbin nun bezahlen soll. «Ich war überrascht und fragte mich, was noch alles auf mich zukommen könnte.» Ob sie die alte Rechnung überhaupt noch zahlen muss? Bei der Apotheke kann man ihr nicht weiterhelfen.