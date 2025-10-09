So bleibt das Haus in der Familie
Wer seine Immobilie frühzeitig auf ein Kind überträgt, erspart der Familie später viel Ärger beim Erben. Das gilt es zu beachten.
Viele Eltern im Pensionsalter überlegen sich, ihr Eigenheim vorzeitig an die nächste Generation zu übergeben. Am Beratungstelefon des Beobachters wollen manche wissen, wie sie das anstellen sollen. Andere sorgen sich, dass die Behörden den Kindern das Eigenheim wieder wegnehmen, sollten die Eltern später ins teure Heim müssen. Und den meisten Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten ist es wichtig, die Kinder finanziell gleich zu behandeln. Nur: Wie gelingt das?
Bevor Eltern sich in den Dschungel der rechtlichen Aspekte stürzen, berufen sie am besten einen Familientisch ein. Dabei gilt es die Vorstellungen der Kinder und der Eltern zu sammeln und zu diskutieren. Wollen die Kinder das Elternhaus überhaupt übernehmen? Ist nur eines interessiert? Wollen die Eltern noch im Haus bleiben?
Manchmal ist kein Kind an einer Übernahme interessiert. Manchmal zeigen gleich mehrere Kinder Interesse. Oder es zeigt sich: Eine vorzeitige Übernahme der nächsten Generation ist doch keine schlaue Idee.
Verkauf zu Verkehrswert unproblematisch
Will ein Kind die Liegenschaft übernehmen, gilt es alle damit verbundenen rechtlichen Aspekte zu kennen. So lassen sich Streitigkeiten unter den Geschwistern am besten verhindern und Stolperfallen für die Eltern aus dem Weg räumen. Auch die Auswirkungen in steuerrechtlicher Hinsicht sollten Eltern und Kinder mit ihrem Steueramt vorab evaluieren.
Kauft ein Kind den Eltern die Liegenschaft zum aktuellen Verkehrswert (= Marktwert) ab, gibt es kaum Probleme. Die Eltern erhalten den vollen Gegenwert und damit gelten die Geschwister erbrechtlich als gleich behandelt. Und sollten die Finanzen der Eltern später nicht mehr für ihren Lebensunterhalt reichen, decken die Ergänzungsleistungen (EL) in der Regel das Defizit ab.
Irrtümer zu Ergänzungsleistungen der Eltern
Schenken die Eltern einem Kind die Liegenschaft oder ist der Preis erheblich unter dem Verkehrswert, vereinbaren die Eltern am besten mit allen Kindern, ob und wie die Schenkung erbrechtlich auszugleichen ist. Dafür ist ein Erbvertrag auf dem Notariat nötig.
Häufig wollen Eltern ihre Liegenschaft an die Kinder abgeben, damit diese später nicht fürs teure Pflegeheim herhalten muss. Zu diesem Thema geistern die immergleichen Irrtümer und Halbwahrheiten rum. Entgegen der landläufigen Meinung ist die Schenkung nach zehn Jahren nicht verjährt, wenn es um den Bezug von Ergänzungsleistungen geht.
Tatsächlich ist es so: Die Eltern erhalten keine Ergänzungsleistungen, wenn sie zu viel Vermögen verschenkt haben. Sie müssen dann Sozialhilfe beziehen. Diese wiederum prüft, ob die Kinder Verwandtenunterstützung leisten müssen. Das müssen sie aber nur, wenn sie finanziell sehr gut dastehen. Ein finanzieller Beitrag an die Lebenskosten der bedürftigen Eltern ist also nur in Ausnahmefällen geschuldet. Ebenso wenig müssen Kinder die erhaltene Liegenschaft im Bedarfsfall den Eltern zurückgeben.
Welche Lösung für die eigene Familie am besten passt, lässt sich auch mit einer umfassenden Beratung herausfinden.
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihr Haus an Ihre Kinder weiterzugeben, sollten Sie vorab ein paar wichtige Überlegungen anstellen. Eine gute Entscheidungshilfe dazu bietet das Merkblatt «Haus zu Lebzeiten auf Kinder übertragen».
