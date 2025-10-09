Tatsächlich ist es so: Die Eltern erhalten keine Ergänzungsleistungen, wenn sie zu viel Vermögen verschenkt haben. Sie müssen dann Sozialhilfe beziehen. Diese wiederum prüft, ob die Kinder Verwandtenunterstützung leisten müssen. Das müssen sie aber nur, wenn sie finanziell sehr gut dastehen. Ein finanzieller Beitrag an die Lebenskosten der bedürftigen Eltern ist also nur in Ausnahmefällen geschuldet. Ebenso wenig müssen Kinder die erhaltene Liegenschaft im Bedarfsfall den Eltern zurückgeben.