Hier kommt der sogenannte Forward-Zuschlag ins Spiel. Mit ihm sichert sich die Bank gegen das Risiko ab, dass die Zinsen gestiegen sind, wenn die Hypothek dann tatsächlich zu laufen beginnt. Laut Comparis-Finanzexperte Dirk Renkert verlangen die meisten Banken den Zuschlag aber nur, wenn die Hausbesitzerinnen die Finanzierung mehr als 12 Monate vorher abschliessen wollen.