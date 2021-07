Wer mit der Ambulanz ins Spital fährt, muss das unter Umständen selbst bezahlen. So auch Kurt Bundi* (Name geändert). Die Fahrt von Vättis SG ins Churer Spital kostet ihn 1200 Franken. Die Krankenkasse Helsana kam hinterher zum Schluss, er sei nicht in einer lebensbedrohlichen Situation gewesen. Folglich handle es sich nicht um eine «Rettung», sondern um einen «medizinisch begründeten Transport».