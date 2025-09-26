Doch trotz der finanziellen Transparenz: Zuoberst ist oft nicht die Versicherung mit der günstigsten Prämie aufgelistet, sondern ein Angebot einer Krankenkasse, die für den Spitzenplatz eine Sondergebühr bezahlt. Immerhin sind solche Resultate als «Anzeige» markiert. Für Nutzer unklar ist hingegen der Hintergrund von Labels wie «bestes Kundenportal», «richtig gut versichert» oder «Ihre Leistungen schnell erstattet». Nützlich erscheint bei Comparis eine erweiterte Ansicht, die im Fall eines Hausarztmodells aufzeigt, welche Hausärztinnen und Hausärzte überhaupt noch Patientinnen und Patienten aufnehmen.