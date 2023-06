Zum zweiten Mal in Folge werden die Krankenkassenprämien wohl aussergewöhnlich stark steigen. Der Vergleichsdienst Comparis rechnet für das Jahr 2024 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 6 Prozent bei den Prämien für die Grundversicherung. Er stützt sich unter anderem auf Daten der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF. Bei manchen Kassen werden sich die Prämien um bis zu 10 Prozent erhöhen, so Comparis. Bereits für 2023 betrug der Anstieg im Schnitt 6,6 Prozent. In den vergangenen gut 20 Jahren waren es durchschnittlich 3,8 Prozent, mit starken Schwankungen.