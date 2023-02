Warum fehlen immer mehr Medikamente?

Weil sich mittlerweile die Produktion der Wirkstoffe auf einige wenige Anbieter in China und Indien beschränkt, wirken sich Probleme bei der Herstellung in diesen Unternehmen und Unterbrüche der Lieferketten sofort auf die Versorgungslage weltweit aus. Das ist nicht neu, Liefer- und Versorgungsprobleme bestehen in minderem Masse bereits seit Jahren. Allerdings hat sich die Situation in den vergangenen Monaten zugespitzt.



Die strengen Lockdowns in China haben die Lieferketten unterbrochen. Zudem wurden gewisse Wirkstoffe wegen der Pandemie in China selbst stärker nachgefragt. Für das Schmerzmittel Ibuprofen beispielsweise hat die chinesische Regierung einen Exportstopp verfügt. Auch der Ukrainekrieg wirkt sich negativ auf die Versorgungslage aus, weil die Ukraine ein wichtiger Produktionsstandort für Hilfsstoffe wie Verpackungen und Glasampullen ist.